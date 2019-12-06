Нью-Йорк, США, , 10:47 — REGNUM Автор игры Her Story Сэм Барлоу ищет разработчиков для создания нового неанонсированного проекта. Об этом 5 декабря сообщил портал MCV/ Develop.

Предстоящая игра Барлоу станет интерактивным фильмом с элементами ужастика. Сейчас автор проекта ищет себе в команду программиста, продюсера и офис-менеджера.

Напомним, Her Story — это игра в жанре интерактивное кино, выпущенная американским геймдизайнером Сэмом Барлоу в 2015 году. Проект был высоко оценён игроками и критиками, а также получил награду за «лучшее повествование» на ежегодной премии The Game Awards.

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