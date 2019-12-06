Яунде, , 10:38 — REGNUM За последние три года число районов, затронутых эпидемией кори в Камеруне, возросло с семи до 34. Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на заявление министра здравоохранения Камеруна Мануады Малакхи.

По ее словам, Камерун входит в число стран, где наблюдается больше случаев заболевания корью в условиях глобальной эпидемии.

Местный врач Пануэль Хамибана в интервью ВВС заявил, что в стране вакцинируется недостаточно детей. Чтобы остановить распространение кори, 95% детей должны получить две дозы вакцины, добавил он. Однако к настоящему моменту только 71% детей были вакцинированы в Камеруне.

За последнюю неделю в Камеруне была расширена программа вакцинации для детей в возрасте от девяти месяцев до пяти лет, передает AFP.

Как заявляют журналисты, корь может быть смертельной, если она вызывает пневмонию, но может быть предотвращена с помощью вакцины.

По официальным оценкам, в прошлом году во всем мире от кори умерло более 140 000 человек, так как число случаев заболевания в мире снова возросло. Пятью наиболее пострадавшими странами в 2018 году были Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Сомали и Украина. Большую часть летальных исходов были отмечены среди детей в возрасте до пяти лет.

Эксперты в области здравоохранения описали ситуацию как «ошеломляющую своим безобразием трагедию, которую можно легко предотвратить с помощью вакцин».