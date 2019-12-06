Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти привело статистику, согласно которой петербуржцы чаще попадаются на вождении в нетрезвом виде, чем их соседи в регионе. Об этом сообщает отдел пропаганды управления.

Напомним, одно из крупных ДТП Северной столицы, которое произошло по вине нетрезвого водителя, произошло накануне 5 декабря. Водитель Aud А7 превысил скорость и повредил 13 авто. В результате массовой аварии пострадал не только он, но и его пассажирка.

По данным Госавтоинспекции, в текущем году сотрудниками ДПС в Санкт-Петербурге задержано 4304 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, в Ленинградской области — 2894.

В ГИБДД напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, статьей 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

«В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность», — напомнили в управлении.

Также управление ГИБДД сообщает, что в декабре сотрудниками Госавтоинспекции будут проведены сразу несколько рейдов по выявлению пьяных водителей. Так, в ночь с 6 на 7 декабря и с 20 на 21 декабря сотрудники ведомства проверят водителей во всех районах Санкт-Петербурга, а с 7 на 8 декабря и с 21 на 22 декабря 2019 года — Ленинградской области.