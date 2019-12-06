Северный Йоркшир, , 10:28 — REGNUM Релиз приключенческой игры Beyond a Steel Sky перенесли на 2020 год. Об этом разработчики из студии Revolution Software сообщили на своём официальном сайте 5 декабря.

Создатели проекта взяли дополнительное время на разработку, чтобы «реализовать своё видение игры». В частности, они планируют добавить в Beyond a Steel Sky «виртуальный театр» и «взлом систем».

Напомним, изначально Beyond a Steel Sky должна была выйти в конце 2019 года. Разработчики из британский студии Revolution Software называют игру «своим самым амбициозным проектом».

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