Пермь, , 10:28 — REGNUM Пермь лишилась одного из самых известных своих деревьев-долгожителей — белого тополя в Театральном сквере. Возраст дерева — более ста лет, а высота — 38 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что тополь начал представлять угрозу жизни и здоровью людей, поскольку в любой момент мог упасть. Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что ствол дерева имел повреждение трутовыми грибами, разрушение древесины, наличие плодовых тел, грибов, сухие ветви, а также образование дупла в комлевой части. Здоровой древесины практически не осталось, и тополь держался по сути на одной коре.

Однако память о долгожителе сохранится. Пермский краеведческий музей пожелал взять спил исторического тополя в экспозицию.