Курган, , 10:24 — REGNUM В Курганской области началась активная борьба с сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин — так называемыми снюсами и пэками. В УМВД России по Курганской области вместе с депутатами регионального парламента готовят инициативу по внесению поправок в законодательство по запрету опасных, но до сих пор легитимных веществ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Кроме того, будут проведены проверки торговых точек на распространение снюсов и пэков. Напомним, ранее курганские родители отметили, что их дети употребляют некий жевательный табак, после которого школьники ведут себя неадекватно.

Специалисты отмечают, что в сосательных и жевательных смесях, содержится никотина в разы больше, чем в сигаретах. Но при этом данные смеси свободно распространяются в розничной торговле, так как не попадают под действие законов.

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