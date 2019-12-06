Улан-Удэ, , 10:19 — REGNUM В страдающем от сильного загрязнения Улан-Удэ появится служба экологического контроля. Организация будет заниматься не только контролем выбросов, но и решением проблемы загрязнения.

«Злободневная тема — состояние воздуха в нашем городе. И такая служба просто обязана быть, с вполне определенными функциями — это и контроль, это и мониторинг, это и принятие административных решений», — передаёт телеканал «Ариг Ус» слова мэра города Игоря Шутенкова.

Как сообщало ИА REGNUM, столица Бурятии регулярно попадает в списки наиболее загрязнённых городов России. Между тем, если за выбросами с теплоцентралей города следят, то контроля за малыми котельными, по словам депутата Госдумы Николая Будуева, практически нет.

Он назвал малые частные котельные главным фактором загрязнения города и призвал жителей обращаться с этим вопросом к властям.

«Так что девиз «Стучите чаще и станет чище!» актуален как никогда», — заявил он.

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