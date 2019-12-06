Сочи, Краснодарский край, , 10:10 — REGNUM Горнолыжный сезон стартует на курортах Краснодарского края с 6 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Первой туристов примет «Красная поляна», с 20 декабря откроется сезон на «Розе Хутор», а с 25 декабря — на трассах «Газпрома». Особенностью этого курортного сезона станет введение единого ски-пасса для отдыхающих.

«В этом году погода за горнолыжников, и трассы уже покрыты снегом. По традиции, первым в Сочи открывает зимний сезон курорт Красная Поляна. Но уже сегодня горный кластер и средства размещения всех трех курортов готовы к приему гостей. Номерной фонд позволяет единовременно разместить более 15 тысяч человек», — сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Всего в этом сезоне в Сочи для отдыхающих будут доступны 64 канатные дороги и 110 трасс общей протяжённостью 177 км.

Больше всего отдыхающих на сочинских курортах ждут в период новогодних праздников, а всего в этом сезоне ожидается до 395 тыс. туристов, загрузка отелей будет достигать 100%, уверен Кондратьев.