Оренбург, , 10:09 — REGNUM В Оренбурге в суд направлено уголовное дело о коррупции в областном туберкулёзном диспансере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, главврач, заведующий хозяйством и заместитель главврача тубдиспансера обвиняются в присвоении имущества и служебном подлоге. В 2015—2018 годы в лечебное учреждение осуществлялось фиктивное трудоустройство 12 работников.

Денежные средства, предназначенные виртуальным работникам, присваивали должностные лица. Объем ущерба оценивается в 6 млн рублей.

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