Белогорск, Крым, 6 декабря 2019, 10:18 — REGNUM Несмотря на то, что суд закрыл сафари-парк «Тайган» для посетителей, его собственник Олег Зубков обязан выполнять все требования по содержанию животных. Об этом заявил председатель госкомитета ветеринарии РК Валерий Иванов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец «Тайгана» Олег Зубков обвинил крымские власти в давлении на свой бизнес и пригрозил убить несколько десятков животных. 5 декабря Белогорский районный суд постановил закрыть сафари-парк на 30 дней. Причиной закрытия стало то, что учреждение неоднократно закупало просроченную продукцию для кормления животных.
Читайте также: Владелец парка львов в Крыму: Меня вынуждают убить своих животных
Читайте ранее в этом сюжете: В крымском «Тайгане» животных кормили «просрочкой» — Госкомвет