Белогорск, Крым, , 10:18 — REGNUM Несмотря на то, что суд закрыл сафари-парк «Тайган» для посетителей, его собственник Олег Зубков обязан выполнять все требования по содержанию животных. Об этом заявил председатель госкомитета ветеринарии РК Валерий Иванов.

«Решение суда означает, что «Тайган» не может заниматься коммерческой деятельностью. Но парк должен и дальше кормить животных, лечить их и вакцинировать. Эти вопросы обсуждались в суде. Поэтому никакого шантажа со стороны владельца «Тайгана» не будет. Он понимает, что ему надо делать. Мы настаиваем на том, что животные не виноваты и должны получать всё, что им необходимо, по закону. Мы будем за этим следить», — уточнил Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец «Тайгана» Олег Зубков обвинил крымские власти в давлении на свой бизнес и пригрозил убить несколько десятков животных. 5 декабря Белогорский районный суд постановил закрыть сафари-парк на 30 дней. Причиной закрытия стало то, что учреждение неоднократно закупало просроченную продукцию для кормления животных.

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