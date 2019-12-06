Брянск, , 10:06 — REGNUM Обвинительный приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности вынес Красногорский районный суд Брянской области. На скамье подсудимых оказался охотник, который случайно застрелил человека. Мужчину лишили свободы и взыскали моральный вред, сообщили 5 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

45-летний житель города Клинцы 11 августа 2018 года отметил открытие сезона охоты неподалеку от деревни Поконь Гордеевского района. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил выстрелить за стог сена, предположив, что там находится утка. Однако за препятствием был другой охотник, выстрел обвиняемого для него оказался смертельным.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и взыскал с него более 700 тысяч рублей в счёт возмещения потерпевшей стороне морального и материального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.