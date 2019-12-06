Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM Водитель автомобиля Audi, устроивший массовое ДТП на Выборгском шоссе Петербурга 5 декабря, только за 2019 год привлекался к ответственности за превышение скорости 105 раз. Об этом сообщает 6 декабря отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, утром в четверг автомобиль, который выдали водителю в автосалоне на время ремонта его собственной машины, на большой скорости снес светофор, дорожные знаки, металлические ограждения на разделительной полосе и повредил в общей сложности 12 других автомобилей.

В результате ДТП пострадали два человека, — 25-летняя женщина и 42-летний мужчина, который управлял авто. Оба были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Также было установлено, что водитель был пьян. Но это не единственное его прегрешение.

Как отмечают в Госавтоинспекции, в отношении мужчины, вынесено пять определений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Среди них — управление автомобилем в состоянии опьянения, без документов, без полиса ОСАГО.

Также водителю придется ответить за нарушение ПДД, повлекшее причинение средней степени тяжести вреда здоровью, и повреждение дорог, дорожных сооружений.

«За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104-за превышение установленной скорости», — отметили в управлении ГИБДД.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП в Петербурге с участием 13 машин устроил пьяный водитель