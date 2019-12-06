Барнаул, , 09:57 — REGNUM В Алтайском крае сегодня вспоминают своего бывшего «народного» губернатора Михаила Евдокимова. 6 декабря известному артисту и юмористу исполнилось бы 62 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В честь этого события местные жители обратились к региональным властям с предложением о присвоении Алтайскому краевому колледжу культуры и искусств имени Михаила Евдокимова. Петицию написали активисты общественной организации «Гражданский патруль».

«М. С. Евдокимов своим талантом прославил не только себя, но и весь Алтайский край. Он продолжил шукшинскую традицию, рассказывая в своих юморесках, показывая в своих фильмах жизнь сибирской деревни. Его творчество уходит корнями в народную толщу, оно понятно нам, потому и любимо. Этот человек стал для Алтая своеобразным культурным символом, одним их тех «лиц», по которым узнают наш регион во всей России», — говорится в обращении.

Напомним, Михаил Евдокимов погиб вместе с водителем и охранником 7 августа 2005 года в ДТП на трассе М-52. Выжила в страшной аварии лишь жена губернатора.

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