Новосибирск, , 09:53 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 6 декабря, зафиксированы два землетрясения.

Так, на юге региона — в 28 км к востоку от Искитима — в 07:45 (время местное) зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился примерно в 2 км от села Усть-Чем.

Ещё одно землетрясение магнитудой 2,7 было зафиксировано в 00:02 (время местное) в 26 км от Искитима.