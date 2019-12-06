Петропавловск-Камчатский, , 09:55 — REGNUM Ёлочные базары откроются на Камчатке уже с 9 декабря. Это будут специально возведенные ярмарочные павильоны, где можно будет купить не только лесную ёлку, но и новогодние украшения, сувениры, продукты к новогоднему столу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Базары разместят во всех микрорайонах столицы Камчатки, в крупных торговых центрах.

Предприниматели столицы региона, которые украсят свои офисы и магазины к Новому году, смогут получить «новогоднюю субсидию». Её размер может достигать 400 тыс. рублей. Средства субсидии могут быть направлены на установку фонарей, скамеек, изготовление малых архитектурных форм.

Как сообщало ИА REGNUM, лесхоз Магадана начал продажу новогодних ёлок. Ёлки от 1 до 6 метров продают по цене от 1 176 до 26 000 рублей.