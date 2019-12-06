Рига, , 09:52 — REGNUM Латвийская публика менее навязчива, чем российская. Об этом советский и латвийский композитор Раймонд Паулс рассказалв интервью изданию Apollo.

По его словам, в Латвии люди после концерта не ведут себя так навязчиво, как в России. Композитор привёл в пример концерт, в котором он участвовал с Аллой Пугачёвой.

«Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво», — сказал музыкант.

Паулс признал, что популярен благодаря российскому телевидению, хотя иногда это ему мешает. Но и заниматься без популярности концертной деятельностью очень сложно — зрители могут попросту не прийти на концерт.

Еще одно преимущество популярности композитор ощутил в годы дефицита. Узнав его, продавцы могли достать из-под прилавка коробку с конфетами или кусок колбасы. За концертные билеты можно было «получить всё», заключил он.

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