Исламабад, , 09:59 — REGNUM Сестра основателя Facebook Марка Цукенберга Рэнди Цукенберг назвала Пакистан одной из самых дружелюбных стран мира, об этом 6 декабря сообщает Geo TV.

«Пакистан подарил нам таких женщин, как Беназир Бхутто и Малала Юсуфзай. Этот факт доказывает, что Пакистан — страна, которая уважает женщин», — подчеркнула Цукенберг, выступая на закрытии форумы AdAsia 2019.

Женщина также отметила, что является поклонницей крикета и для нее было удивлением узнать, что Пакистана делает много для организации матчей этого вида спорта.

Также Цукенберг поделилась с участниками форума историей успеха Facebook и своего личного вклада в развитие социальной сети. Однако она покинула корпорацию для того, чтобы посвятить свое время борьбе за права женщин.

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