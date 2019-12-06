Воронеж, , 09:48 — REGNUM Температура немного выше нуля, осадки в виде снега с дождём ожидаются в Воронеже на выходных 7−8 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометцентра.

В ночь на 7 декабря немного подморозит, температура опустится до — 2 градусов. Днём столбик термометра поднимется до двух градусов тепла, даже выглянет солнце.

В ночь на 8 декабря прогнозируются осадки — снег и дождь, однако температура сохранится выше нуля, +1 градус. Днём в воскресенье ожидаются дожди при температуре +2 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, первый сильный снегопад в Воронеже прошёл 3 декабря. Он спровоцировал масштабные пробки в городе и несколько крупных аварий, в том числе с участием автобуса, на трассе.