Женева, Швейцария, , 09:53 — REGNUM В 2018 году от кори умерло в мире 140 тысяч человек, что на 20 тысяч больше, чем годом раньше. Об этом 6 декабря говорится в обнародованном 6 декабря докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, в 2018 году корью в мире болело около 9 млн 769 тыс. 400 человек и 142,3 тысячи из них умерли.

При этом по сравнению с 2000 годом число заболевших снизилось почти в три раза, а число умерших — почти в четыре, однако по сравнению с 2017 годом количество заболевших возросло более чем на 2 млн человек, а число умерших — свыше чем на 20 тысяч.

Также сообщается, что в США были зафиксированы наиболее высокие показатели заболеваемости корью за последние четверть века, и четыре страны Европы — Албания, Великобритания, Греция и Чехия, перестали быть странами, в которых нет кори.

И ещё указывается, что в Демократической Республике Конго, Либерии, Сомали, Украине и Мадагаскаре заболеваемость корью наиболее распространена.

«На эти пять стран приходится почти половина всех случаев кори в мире», — говорится в докладе ВОЗ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря стало известно, что небольшой остров Самоа в Тихом океане подвергся вспышке кори, в результате чего скончались свыше 50 человек.