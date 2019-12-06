Москва, , 09:46 — REGNUM К ситуации с арестованным в порту Сингапура российским судном «Севастополь» готов подключиться профсоюз моряков. Об этом заявил глава дальневосточного регионального отделения Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

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По его словам, пока ни от моряков, ни от владельца судна — компании «Гудзон» — не поступало никаких обращений.

«Если возможность будет, если нужно будет помочь российским морякам — поможем, и через посольство, и местное представительство ITF», — приводит РИА Новости слова Суханова.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Сингапура арестовали судно из РФ «Севастополь», подпавшее под санкции США, за долги перед портом, которые составляют почти 1 млн долларов, и хотят его продать. На борту «Севастополя» находятся 12 моряков из России.

Напомним, компания «Гудзон», а также судно «Севастополь» попали в список санкций минфина США в августе 2018 года. По мнению американских властей, корабли этой российской компании передавали КНДР нефтепродукты, что запрещено Совбезом ООН. При этом каких-либо доказательств перекачки нефтепродуктов экспертам ООН Вашингтон не предоставлял.

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