Москва, , 09:45 — REGNUM Заболеваемость детей по ряду инфекционных и паразитарных заболеваний с 2000 года в России снизилась на 30%. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

«Это связано с развитием вакцинации. За прошедшие 20 лет был значительно расширен национальный календарь профилактических прививок, введены новые вакцины, и это обусловило тот позитивный эффект, который наблюдается сегодня», — пояснили в Минздраве.

При этом общая заболеваемость детей с 2000 по 2009 нарастала, а затем стала снижаться — за девять лет с 2009 по 2018 годы на 9%.

Так, заболеваемость по болезням нервной системы стала снижаться с 2011 года и к настоящему моменту уменьшилась на 18%, а по врождённым аномалиям развития снижение произошло также с 2011 года — на 16%. Болезни мочеполовой системы снижались с 2008 года и к настоящему моменту заболеваемость по ним сократилась также на 16%.

Эксперты связывают сокращение общей заболеваемости с запуском приоритетного национального проекта «Здоровье», стартовавшего в 2006 году.