Рязань, , 09:47 — REGNUM Почти 126 тысяч рублей ущерба добровольно возместил виновник лесного пожара в Чучковском районе Рязанской области. Мужчина оплатил потери, не дожидаясь решения суда, сообщает пресс-служба регионального министерства природопользования.

В ходе расследования было установлено, что причиной возгорания леса стал человеческий фактор — огонь вышел из-под контроля во время сжигания порубочных остатков. В отношении виновника было возбуждено уголовное дело, которое предусматривало возмещение причинённого ущерба на сумму 125 928 рублей. 28 ноября, не дожидаясь решения суда, мужчина полностью оплатил лесные потери.

Пожар был зафиксирован на территории Первомайского лесничества 29 сентября 2019 года, площадь повреждений составила 2,4 га.