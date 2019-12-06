Пермь, , 09:44 — REGNUM В Перми волонтеры принесли в университет пиранью, чей вес 5 кг. Она пополнила коллекцию рыб Ботанического сада имени профессора Генкеля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в вузе.

Пиранья Рая поменяла место жительства из-за того, что аквариум в офисе предприятия стал для нее тесным. Длина рыбы составляет 30 см.

Сейчас Раиса живет в тропическом водоёме питается листиками и мелкой ряской. Иногда ей дают мясо птицы, но ест она его неохотно, признались в Ботаническом саду Пермского государственного национального исследовательского университета.

Стоит отметить, что Раиса является пираньей Паку — травоядной и пресноводной. Живут эти рыбы более 20 лет и могут весить 40 кг. Раисе — четыре года.