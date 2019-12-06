Воронеж, , 09:37 — REGNUM Массовые проверки водителей проведёт ГИБДД Воронежской области в областном центре в ночь с 6 на 7 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Цель таких массовых проверок — выявление грубых нарушений Правил дорожного движения, а также водителей, находящихся за рулём в состоянии опьянения.

В ГУ МВД напомнили, что сплошные проверки предполагают остановку инспекторами всех автомобилей на конкретном участке дороги. Если от водителя исходит запах алкоголя или поведение его кажется неадекватным, ему предложат сдать тест на состояние алкогольного опьянения или на употребление наркотических веществ.

Отметим, за минувшие сутки, 5 декабря, в Воронежской области было задержано 10 водителей в состоянии алкогольного опьянения.