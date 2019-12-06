Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Орден Дружбы профессору Тулейнского университета (штат Луизиана) Уильяму Брумфилду вручил российский посол в США Анатолий Антонов.

Церемония вручения орден состоялась в посольстве России в США в рамках вечера, который был посвящен 20-летию Российского культурного центра в Вашингтоне.

Также посол России в США рассказал, что орден был присужден профессору Брумфилду указом президента России Владимира Путина от октября текущего года «за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей».

Отметим, профессор Тулейнского университета Уильям Брумфилд является известным исследователем и одним из крупнейших американских специалистов по истории русской архитектуры и зодчества.