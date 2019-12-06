Вашингтон, , 09:27 — REGNUM За последние два года значительно сократилось число граждан Соединённых Штатов, у которых ядерная программа Северной Кореи вызывает страх. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательским центром Pew, в котором приняли участие свыше 1,5 тыс. человек. Об этом сообщает портал Statista.

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Так, согласно исследованию, опасения американцев по поводу ядерной угрозы КНДР сократились на 22% — с 75% в 2017 года до 53% в 2019 году. Теперь на первое место среди внешних страхов жителей страны вышла угроза кибератак из других стран. На сегодняшний день их опасаются 74% опрошенных вместо 72% в 2017 году.

Также среди главных страхов американцев — ядерная программа Ирана (её опасаются 57% (рост на 4% за два года) и глобальные климатические изменения, которые пугают 57% граждан (меньше на 2% по сравнению с 2017 годом). При этом немного упал и страх российского вмешательства во внутренние дела США — с 52% до 50%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года по итогам первого саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре Северная Корея подтвердила своё стремление к денуклеаризации Корейского полуострова, а Вашингтон взял на себя обязательство работать совместно с Пхеньяном «для достижения стабильности и мира». Однако подписанный документ — это всего лишь декларация о намерениях.