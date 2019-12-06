Лондон, , 09:23 — REGNUM Все большее число жителей Великобритании отказывается от традиционной в рождественский ужин индейки в пользу других блюд. Об этом свидетельствуют опубликованные 6 декабря данные опроса общественного мнения, который был проведён в Британии по инициативе американской сети супермаркетов Whole Foods Market.

Согласно этим данным, свыше 40% британских семей откажется от традиционного рождественского ужина с индейкой, а ещё у 10% он будет исключительно вегетарианским.

При этом жители Британии становятся более избирательными в выборе блюд, исходя из растущей обеспокоенностью загрязнением окружающей среды (около 30%), климатическими изменениями (23%), собственным здоровьем (22%) и благополучием животных (19%).

Отметим, индейка была наиболее популярным блюдом рождественского ужина в Великобритании с начала XIX века и даже несмотря на снижение количества тех, кто будет есть её в нынешнее Рождество, её будет съедено не менее 10 млн птиц.