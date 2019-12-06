Москва, , 09:15 — REGNUM Единая отраслевая система оплаты труда должно быть не только для учителей в школах, но и для преподавателей вузов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«То, что определенный порядок в оплате труда преподавательского состава, причем не только учителей, но и в высшей школе наводить надо, это очевидно», — заявил Емельянов.

Однако, по его мнению, зарплаты должны разниться не только по «географическому принципу»

«Факторы, которые могут влиять, это не только регионы, не только география, но и, например, стаж работы, квалификация, переподготовка и так далее», — рассуждает парламентарий.

В целом, полагает депутат, должна быть выработана некая общая формула выплат преподавателям.

В Совфеде предложили установить единую отраслевую систему оплаты труда учителей. Про мнению членов комитета Совфеда по социальной политике, система оплаты труда учителей в стране должна зависеть только от региональной и географической специфики — например, учитывать северные надбавки. Изменения предлагается проработать в рамках национального проекта «Образование», пишут «Известия».

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