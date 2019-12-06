Москва, , 09:01 — REGNUM Власти Москвы создали для участников проекта «Московское долголетие» интерактивную карту, сообщается на портале мэра столицы.

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По карте можно узнать, в каком парке проводятся тренировки по катанию на лыжах и коньках для людей старшего возраста.

Покататься на лыжах пенсионера смогут в 13 парках, на коньках — в 17 парках. На занятия можно прийти со своими коньками или лыжами или взять их напрокат.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Московское долголетие» начал свою работу в 2018 году. Его мероприятия реализуются по актуальным для людей старшего возраста направлениям.

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