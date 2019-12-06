Москва, , 09:59 — REGNUM В Кунцевском суде Москвы огласят приговор видеоблогеру Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму, передаёт 6 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Поддержать Жукова пришли известная актриса Чулпан Ахматова и рэп-музыкант Мирон Фёдоров (Оксимирон).

Оглашение приговора начнётся в 10:00.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура затребовала для Егора Жукова четыре года колонии. По версии следствия, Жуков, с целью возбуждения ненависти и вражды, решил привлечь неограниченную группу лиц к экстремистской деятельности и для этого разместил видеозапись в своем блоге на YouTube.