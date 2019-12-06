Лондон, , 08:55 — REGNUM Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) намерен профинансировать создание стратегического запаса вакцин против Эболы общей суммой на 178 миллионов долларов США для использования их в чрезвычайных ситуациях во время внезапных вспышек заболевания. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальной заявление ГАВИ от 5 декабря.

В соответствии с заявлением, целью альянса является создать глобальный запас в размере 500 000 доз вакцины против смертельной геморрагической лихорадки. Формирование запаса начнется с недавно разработанной компанией Merck вакцины Ervebo, которая получила официальное одобрение регулирующих органов в прошлом месяце.

По словам представителей ГАВИ, план состоит в том, чтобы бедные страны и страны со средним уровнем дохода могли получить бесплатный доступ к данным запасам, в то время как другие страны должны будут возмещать стоимость всех использованных вакцин.

По информации журналистов агентства, ГАВИ — это государственно-частное партнерство, поддерживаемое Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Всемирной организацией здравоохранения, Всемирным банком, ЮНИСЕФ и другими организациями, которое организует оптовые закупки для сокращения затрат на вакцины для бедных стран.