Кемерово, 6 декабря 2019, 08:39 — REGNUM Синоптики прокомментировали тёплую и дождливую погоду, установившуюся в Кемерове.
«Связано это с прохождением холодного фронтального раздела — перед холодным фронтом всегда идёт самая тёплая воздушная масса. Поэтому у нас и ночь была тёплая, и дневные температуры высокие. А к концу дня температура будет пониже, — пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр. — Сейчас идёт дождь, потом дождь с мокрым снегом, потом мокрый снег. Хорошая тёплая воздушная масса пришла с районов Казахстана, поэтому воздух настолько прогрелся».
В гидрометцентре отметили, что оттепели в Кузбассе могут быть в любом зимнем месяце.