Кемерово, , 08:39 — REGNUM Синоптики прокомментировали тёплую и дождливую погоду, установившуюся в Кемерове.

«Связано это с прохождением холодного фронтального раздела — перед холодным фронтом всегда идёт самая тёплая воздушная масса. Поэтому у нас и ночь была тёплая, и дневные температуры высокие. А к концу дня температура будет пониже, — пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на Кемеровский гидрометцентр. — Сейчас идёт дождь, потом дождь с мокрым снегом, потом мокрый снег. Хорошая тёплая воздушная масса пришла с районов Казахстана, поэтому воздух настолько прогрелся».

В гидрометцентре отметили, что оттепели в Кузбассе могут быть в любом зимнем месяце.