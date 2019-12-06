6 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Игорь Бекшаев, , 08:38 — REGNUM



«Насыщение множества людей», А. Иванов, XIX век

Будничное чтение сегодня, 6 декабря, завершает Второе послание Фессалоникийцам апостола Павла, глава третья, процитируем с некоторым сокращением:

«Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, — не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братия, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата».

Речь идет о том, что некоторые себе на «духовном поприще» нашли непыльную работу. Несколькими строчками ранее Павел пишет: «Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого». Люди бестолковые, суетливые, но между тем достаточно хитрые и сообразительные относительно того, как можно реализоваться в новой Церкви, стали беспокоить апостола Павла. Оборотной стороной свободы от закона является сложность урегулирования отношений между людьми и, в особенности, прививания им чувства взаимной ответственности. В законе достаточно прописать круг обязанностей, и при невыполнении уже можно порицать, наказывать, увольнять нерадивых. А тут каждый может заявить что у него особая миссия, или что имеет прямые указания от Бога — и поди проверь. Человек ведь не машина, пригодность которой для выполнения сложных задач можно оценить при техосмотре.

Бескомпромиссную готовность последовать за Христом ради приближения Царства люди могут выражать словами, но не проявлять устойчивости. Или вовсе понимать это по-своему. Достаточно надежным способом проверки людей на самоотдачу является предложение расстаться с имуществом в пользу всей общины. В 4−5-й главах Деяний Апостольских довольно подробно описано, как люди свидетельствовали о своей готовности примкнуть к апостолам, стать не формальным, а подлинным членом новой Церкви: «Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Там же описан случай лукавства, когда семейная пара пожелала примкнуть к набирающей популярность общине, но при этом и не остаться нищими в случае чего, иметь пути отхода. Лукавство не осталось без внимания Петра апостола, и обоих схватил инфаркт (Деян. 5:1−11) во свидетельство нечистой совести. Такой жесткий способ отбора в новую Церковь не позволял затесаться туда большому количеству людей праздных и случайных: «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их» (Деян. 5:13).

Однако, видимо, не сильно долго такая прививка ответственности была действенной даже в иерусалимской общине, ибо спустя время апостол Иаков уже пишет о людях случайных, ветреных, в общении с прочими состоящих: «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству… Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные… уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие для корысти…» и так далее. Иаков, впрочем, не дает внятного рецепта, что с ними делать, сообщает лишь, что их ждет горе, что люди они — душевные, не духовные, пути их гибельные, и, кажется, предлагает их «обличать со страхом». Но обличать, как известно, можно до поры до времени. И тех, у кого совесть еще осталась, а так обличение у многих как с гуся вода сходит и не задевает вовсе.

Апостол Иоанн также сообщает, что появилось «много антихристов», из тех, что были некогда своими: «Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши». «Не все наши», как мы знаем, оказались даже среди двенадцати апостолов, несмотря на тщательность отбора Христом Своих учеников. Отсюда же из этой истории видно, сколь пагубно влияние даже малого числа людей случайных, ибо, надо признать, зло достаточно эффективно в краткосрочной перспективе, и то, что долго и бережно созидается, взращивается, может быть разрушено в один миг. Апостол Павел предлагает здесь свой метод определения людей случайных. Берите пример с меня, говорит он. Он лишен ложной скромности, он знает, что действует и поступает правильно, и если все будут поступать так же, то жизнь в общине наладится. С теми же, кто разводит дурную деятельность, но по сути ничего не делает, лучше вообще не общаться.

По отдельным фразам Павла можно понять, что у его собеседников часто просто опускались руки от того, насколько разрушительной является самодеятельность некоторых персонажей, затесавшихся в общину: «Вы же, братия, не унывайте, делая добро», — пишет апостол. Ведь оно и сейчас так. Дорвется какое-нибудь духовное лицо до аудитории и начинает такое излагать, от чего мурашки по коже, и, главное, что аудитория уже подхватывает, то есть находится под влиянием этих случайных людей, от которых кроме вреда ничего не углядеть. Не унывать, глядя на все это, советует Павел, продолжая делать, что должно делать.