Москва, , 08:29 — REGNUM Министерство внутренних дел выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

По его словам, министерство выразило свою позицию по этому вопросу на заседании правительственной комиссии в начале 2019 года. Он добавил, что соответствующая инициатива не принадлежит возглавляемому ему ведомству.

Вместе с тем, добавил министр, МВД выступает за увеличение разрешенной скорости на автомагистралях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы предложили вернуть штраф за превышение скорости на дорогах до 20 км/ч, поскольку от этого напрямую зависит количество погибших в ДТП.

Однако депутаты Госдумы пока не видят целесообразности в этом и рекомендовали правительству не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч. В настоящее время данный вопрос обсуждается на уровне правкомиссии по безопасности дорожного движения.

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