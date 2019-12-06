Москва, , 08:29 — REGNUM С сегодняшнего дня, 6 декабря, в общественных приемных Роспотребнадзора во всех регионах России можно будет отправить письмо Деду Морозу, сообщается на сайте ведомства.

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Пока взрослых посетители приёмных будут консультироваться со специалистами их дети или внуки смогут написать письмо главному волшебнику страны.

Письма будут приниматься до 25 декабря. Затем их направят Деду Морозу в Великий Устюг (Вологодская область).

Как сообщало ИА REGNUM, в России никогда не верили в существование Деда Мороза 16% граждан.

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