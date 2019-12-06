Бай-Тайгинский район, Тува, , 08:28 — REGNUM В Туве огласили приговор 41-летней местной жительнице, которую обвиняли в совершении коррупционного преступления. Подробности процесса сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

В 2014 году она работала заведующей дошкольного учреждения в селе Кара-Холь Бай-Тайгинского района и устроила на работу сторожем своего мужа. Отмечается, что сделала она это для хищения средств, а супруг фактически свои функции не выполнял. При этом зарплату супруга получала сама женщина.

«В результате неправомерных действий Кужугет за период с ноября 2014 года по апрель 2016 года незаконно перечислялись денежные средства, а бюджету муниципального района причинен материальный ущерб на общую сумму 112 312, 60 рублей», — отметили в СКР.

В результате суд признал её виновной в служебном подлог и мошенничестве с использованием своего служебного положения. Экс-заведующая была приговорена к двум годам лишения свободы условно.

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