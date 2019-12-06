Париж, , 08:28 — REGNUM На демонстрации в Париже присутствовало не менее 700 радикалов, составляющих движение «Черный блок», передает BFM TV.

Издание отмечает, что 5 декабря 200 представителей ультралевых собрались на площади Республики в Париже, прежде чем их разогнала полиция. После 15 часов по местному времени сторонников движения «Черный блок» увеличилось.

Люди, одетые во всё чёрное, портили камеры, переворачивали и поджигали автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным полиции Франции, около 806 тыс. человек участвовали в акциях протеста против пенсионной реформы 5 декабря.

Читайте также: К забастовке в Париже могут присоединиться сторонники «Черного блока» — СМИ