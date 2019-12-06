Москва, , 08:20 — REGNUM В России заработные платы учителей необходимо привести к единому знаменателю, для этого следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда. Об этом «Известиям» сообщили в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Отмечается, что Совет Федерации намерен обратиться в правительство РФ с просьбой проработать соответствующий вопрос в рамках национального проекта «Образование». По предварительным данным, реализация проекта может занять около года.

Идею поддержали представители профсообществ, отметив, что зарплата учителей должна быть в два раза больше МРОТ или не меньше двух прожиточных минимумов в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится законопроект, закрепляющий минимальный уровень зарплат работников бюджетной сферы в регионах.

Так, в документе говорится, что месячная заработная плата медицинского работника, педагогического работника, работника культуры, осуществляющего трудовую деятельность в государственном или муниципальном учреждении, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.