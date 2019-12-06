Москва, , 08:09 — REGNUM В 2020 году в Москве будет дополнительно организовано 16 новых автобусных маршрутов. Об этом 6 декабря сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Как следует из сообщения, всего на эти маршруты выйдут 107 современных автобусов экологического класса «Евро-5», оснащённых системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, электронными указателями маршрута и пандусами для детских и инвалидных колясок.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, новые маршруты «улучшат транспортную доступность различных социальных объектов для полутора миллионов человек». Они прокладывались с учётом пожеланий жителей столицы.

В 2020 году мэрия Москвы определит для этих маршрутов частные компании-перевозчики.

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