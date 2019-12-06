Афины , , 07:48 — REGNUM Власти Греции распорядились усилить меры безопасности из-за возможных массовых беспорядков в годовщину гибели 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса в 2008 году, сообщает Iefimerida.

Сообщается, что к охране порядка власти привлекли четыре тысячи полицейских. Также от полиции потребовали не проявлять терпимости к тем, кто устраивает уличные беспорядки и пытается нанести ущерб городскому имуществу. Самая протестная акция ожидается 6 декабря, однако полиция уже приведена в повышенную готовность.

Отмечается, что массовые беспорядки проходят ежегодно в годовщину смерти подростка от пули полицейского. Лидеры анархистских движений уже призвали своих сторонников выйти на протестный марш в городах Греции.