Красноярск, 6 декабря 2019, 07:36 — REGNUM Жителей Красноярского края поздравили с 85-летием образования региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 декабря в краевом правительстве.
«Эта знаменательная дата — серьёзная веха в жизни нашего региона. Отрезок времени, равный человеческой жизни, соединил события разных эпох», — говорится в поздравлении губернатора Красноярского края Александра Усса и председателя Заксобрания Дмитрия Свиридова.
Власти региона напомнили, что «к четырёхвековому юбилею приближается» и краевая столица — Красноярск.
Как сообщало ИА REGNUM, Красноярск отпразднует 400-летие в 2028 году.
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