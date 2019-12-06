Петропавловск-Камчатский, , 07:35 — REGNUM Специализированные комплексы для бездомных собак будут изготавливать заключенные на Камчатке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На Камчатке стая бродячих собак напала на ребёнка

Комплексы разместят в каждом муниципалитете региона. Это модульные сооружения, оснащенные всеми необходимыми коммуникациями.

«У нас имеется опыт создания таких конструкций, в частности, при производстве мобильного городка на случай ЧС. В таких комплексах утеплены стены, созданы условия, подобающие местному климату. Заказчику останется только подключить комплекс к системам снабжения», — рассказали в пресс-службе УФСИН по Камчатскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема бродячих собак очень актуальна для Камчатки. На днях свора напала на девочку прямо возле школы. Администрация Вилючинска, где имел место инцидент, сообщает, что в бюджете города нет денег на отлов.