Кемерово, , 07:21 — REGNUM В Кузбассе сократилась задолженность по заработной плате — с начала ноября более чем на 100 млн рублей. Об этом сообщает администрация региона. По официальным данным, снижения долгов произошло из-за «проведённой работе с руководством и собственниками предприятий-должников».

Согласно сведениям Госкомстата, на 1 ноября 2019 года просроченная задолженность по заработной плате в Кемеровской области составила около 202,6 млн рублей. Около трети от этой суммы приходилось на Юргинский машиностроительный завод.

В начале ноября предприятие полностью погасило задолженность. Долги по зарплате погашены и на других предприятиях области, уточняют власти.