Кемерово, , 07:00 — REGNUM В Новокузнецке 17-летняя жительница Куйбышевского района обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств, сообщает Следственное управление СКР по Кемеровской области.

«Сотрудникам полиции поступила информация о том, что 17-летняя местная жительница занимается сбытом наркотических веществ. В рамках оперативного мероприятия преступная деятельность девушки была пресечена. После продажи запрещённого препарата она была задержана, наркотическое средство изъято», — уточняет ведомство.

Отмечается, что обвиняемая сотрудничала со следствием и признала вину.

Уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств» с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.