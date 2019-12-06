Владивосток, , 06:52 — REGNUM Военные комиссариаты Восточного военного округа приняли решения о призыве для прохождения военной службы в отношении более 7 тыс. жителей Дальнего Востока и Восточной Сибири, в войска уже отправлено более 4 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Всего за время призывной кампании до 31 декабря в войска будет отправлено около 8 500 новобранцев, почти 7 000 из них будут проходить военную службу в воинских частях Восточного военного округа, который территориально совпадает с границами ДФО.

В субъектах РФ на территории Восточного военного округа работают 243 призывные комиссии. Стоит отметить, что с прошлого года гражданам, которым не исполнилось 27 лет, ранее признанными по медицинским показателям не годными к военной службе, теперь предоставлено право повторно пройти медицинское освидетельствование и по его результатам призваться в ряды Вооруженных Сил.

Как сообщало ИА REGNUM, в воинские части Амурского объединения Восточного военного округа прибыли новобранцы осеннего призыва 2019 года.