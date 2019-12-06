Москва, 6 декабря 2019, 07:05 — REGNUM 6 декабря в Москве ожидается облачность, порывистый ветер, местами небольшие осадки, днём температура воздуха будет 0…+2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В Подмосковье днём температура воздуха ожидается −2…+3 °C.
Ветер западный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 15 м/с.
В ночь на 7 декабря в Москве и Подмосковье похолодает до −3…−1 °C.
Из-за порывистого ветра и гололедицы в Московском регионе 6 декабря продолжает действовать жёлтый уровень опасности.
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