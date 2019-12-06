Владивосток, , 06:36 — REGNUM Пилотный проект реализуется сразу в двух медучреждениях Приморья, онкологическом диспансере и краевой клинической больнице № 2, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Новая информационная система пока проходит апробацию, но первые результаты уже оценили специалисты краевой клинической больницы №2, которые одними из первых вошли в проект в начале этого года. В прошлое должны уйти объёмные медицинские карты пациентов, которые теперь будут храниться в электронном виде.

«В нашей больнице внедрены несколько видов браслетов для идентификации пациентов. Их обладатели уже опознаются медперсоналом как пациенты, требующие особого внимания и находящиеся в зоне риска», — рассказала главный врач медучреждения Светлана Бениова.

Речь идёт о специальных пластиковых браслетах, которые внедрены в ходе проекта управления качеством безопасной среды в медорганизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге на формирование системы электронных медицинских карт будет потрачено 2 млрд рублей.