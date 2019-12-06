Новосибирск, , 06:12 — REGNUM В мэрии Новосибирска ещё раз напомнили, что с 8 декабря в городе изменится стоимость проезда в общественном транспорте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В горадминистрации отмечают, что в тарифах впервые учтена инвестиционная составляющая — определённая часть средств, полученных от роста, «будет направлена целевым образом на инвестиции и развитие».

Так, из двух рублей, на которые вырастет цена проезда в горэлектротранспорте, инвестиционная составляющая — более 50% — будет направлена на капитальный ремонт трамвайных путей. Из трёх рублей, на которые вырастет проезд в метро, два рубля — это инвестиционная составляющая на приобретение нового подвижного состава.

«Тариф изменён и на услуги по перевозке пассажиров в автобусах. В связи с удорожанием стоимости дизельного топлива и учётом стоимости ремонтных работ тариф на автобусные перевозки вырастет на два рубля», — рассказали в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирское региональное отделение партии «Яблоко» заявило, что не поддерживает решение новосибирских властей о повышении стоимости проезда в общественном городском транспорте.

Напомним, что с 8 декабря вырастет цена на проезд в общественном транспорте Новосибирска: в трамваях и троллейбусах — до 23 рублей (сейчас — 21 рубль), в автобусах — до 24 рублей (сейчас — 22 рубля), в метро — до 25 рублей (сейчас — 22 рубля).

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