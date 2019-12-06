Оттава, , 07:03 — REGNUM Апелляционная жалоба о восстановлении канадского гражданства пособнику нацистов 95-летнему Гельмуту Оберландеру была отклонена Верховным судом Канады. Об этом 5 декабря сообщает телеканал СTV.

Высшая судебная инстанция вынесла окончательное решение по делу Оберландера, которое длилось с 1995 года. Представители Верховного суда не стали комментировать отказ в апелляции, который не подлежит обжалованию.

По данным адвоката истца, дальше, согласно процедуре, власти Канады должны выдать постановление о депортации Оберландера и выдворить его из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в центре Вильнюса несколько сотен националистов провели митинг и установили мемориальную доску пособнику нацистов Йонасу Норейке на фасаде библиотеки Академии наук республики.