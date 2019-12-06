Шицзячжуан, Китай, , 06:01 — REGNUM Крупнейший в Китай порт перевалки гуля Циньхуандао в провинции Хэбэй на севере Китая принял ряд мер по борьбе с загрязнением воздуха, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

Постановление, вступившее в силу 1 декабря, определяет запрет на выбросы «видимого черного дыма» для всех судов в течение более трех минут. В то же время на судах запрещено использовать установки для сжигания мусора в водах близ Циньхуандао.

Приоритет для входа в порт, загрузку и выгрузку будет обеспечен судам, работающим на топливе с содержанием массовой доли серы менее 0,1% (m/m). Количество торговых судов в порту Циньхуандао достигло 14 тыс. единиц в 2019 году.

Считается, что выброс загрязняющих частиц PM2.5 в сутки от среднеразмерных контейнеровозов равняется суточным выбросам от 500 тыс. тяжелых грузовиков.